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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزارة الصحة بغزة: 350 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة والإجمالي يتجاوز الـ17 ألفًا

بوابة الوفد الإلكترونية

ذكرت وزارة الصحة بقطاع غزة أن 350 فلسطينيًا اسشهدوا جراء عدوان الاحتلال على القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو ما يرفع إجمالي ضحايا العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 17 ألف شهيد وما يزيد على 62 ألف إصابة.

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وقال المُتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة -في بيان اليوم الخميس ، إن الوضع الصحي في رفح الفلسطينية كارثي، وإن الإمكانيات الصحية لا تتناسب مع الاعتداءات وأعداد النازحين إلى المدينة.

 

وأضاف أن "رفح" الفلسطينية شهدت مجازر مروعة في الساعات الأخيرة أسفرت عن استشهاد 22 شخصًا وإصابة المئات، لافتًا إلى أن القطاع ككل يعُاني من مجاعة تؤثر على الأطفال الرضع والجرحى والمرضى المصابين بأمراض مزمنة. 

 

وواصلت قوات الاحتلال اليوم استهداف المنازل بأنحاء قطاع غزة وهو ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى، الغالبية العظمى منهم من الأطفال والنساء، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

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