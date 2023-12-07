الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إعدام 2 طن أغذية متنوعة و عصائر غير صالحة للإستهلاك الأدمي بالدقهلية

المضبوطات
المضبوطات

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية  تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى بحملات تفتيشية على 355 منشأة تبين أن 43 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 167 محضراً و سحب 61عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1248 كيلو من أغذية متنوعة و  478 لتر عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد مكين  استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

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