إعدام 2 طن أغذية متنوعة و عصائر غير صالحة للإستهلاك الأدمي بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى بحملات تفتيشية على 355 منشأة تبين أن 43 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 167 محضراً و سحب 61عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1248 كيلو من أغذية متنوعة و 478 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية



وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين