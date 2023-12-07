جامعة كفر الشيخ تواصل قوافلها الشاملة في قرية "شنو" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

نفذت جامعة كفر الشيخ اليوم " الخميس" قافلة شاملة في قرية "شنو" والقري المجاورة مركز كفرالشيخ فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.



وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة .

وتابع تنفيذ القافلة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة المحاسب نافع حمادة ، ورحاب لطفي جوهر مدير إدارة تخطيط البرامج بالإدارة العامة لمشروعات البيئة ، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والتربية النوعية والآداب والتربية الرياضية والطب البيطري ، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي وتم أجراء الكشف الطبي على 1209 حالة من أبناء قرية شنو والقرى المجاورة،كما تم صرف العلاج مجانا لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

كما تضمنت القافلة البيطرية إجراء الكشف الطبي على 773 حالة، وتم صرف العلاج مجانا.

وشهدت القافلة الشاملة أيضا تنظيم ندوات تثقيفية للتوعية حول الإيجابيه فى المشاركه الانتخابيه تحت عنوان "مصر تستحق - انزل شارك"، بالاضافة الى ندوة تثقيفية حول دور الرياضه فى رفع المستوى الصحى والوعى القوامى والغذائي، دور الرياضه فى رفع كفاءه الفرد والمجتمع، الصحيه والبدنيه والعقليه والنفسيه، كما تم تنفيذ ورشة عمل لتنمية الصناعات الحرفية بمختلف اشكالها.