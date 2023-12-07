وزير الخارجية الكويتي يبحث مع السفيرة الأمريكية الجديدة آخر المستجدات الدولية

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع السفيرة الأمريكية الجديدة بالكويت كارين هايدوك ساساهارا، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح -في بيان للخارجية الكويتية اليوم الخميس خلال تقديم السفيرة الأمريكية نسخة من أوراق اعتمادها كسفيرة لبلادها بالكويت- عن تمنيه للسفيرة الجديدة التوفيق في مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.