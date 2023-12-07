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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الكويتي يبحث مع السفيرة الأمريكية الجديدة آخر المستجدات الدولية

بوابة الوفد الإلكترونية

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع السفيرة الأمريكية الجديدة بالكويت كارين هايدوك ساساهارا، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وأعرب الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح -في بيان للخارجية الكويتية اليوم الخميس خلال تقديم السفيرة الأمريكية نسخة من أوراق اعتمادها كسفيرة لبلادها بالكويت- عن تمنيه للسفيرة الجديدة التوفيق في مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

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