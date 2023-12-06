الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليمن يؤكد حاجته إلى المساعدة الدولية لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع المناخ

اليمن
اليمن

أكد وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي حاجة اليمن للمساعدة الدولية لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ. 

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وأعرب الشرجبي خلال حضوره جلسة نقاشية نظمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر المناخ الثامن والعشرين في مدينة دبي الإماراتية، حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية- عن تطلع بلاده إلى دعم الشركاء في مواجهة تغير المناخ وهشاشة الأمن المائي، وتوفير الحماية من الكوارث والأضرار الطبيعية مثل الأعاصير والسيول ونوبات الجفاف المتعاقبة والتصحر.

وقال إن الجمهورية اليمنية تتعاطى مع قطاعات المياه والغذاء والطاقة كقطاعات مترابطة، وترسم سياساتها التنموية ضمن هذه الرابطة الثلاثية باعتبارها العامل الحاسم في استراتيجية الحكومة لتحسين إدارة هذه القطاعات بشكل متوازن والربط بينها.

ولفت الشربجي إلى حرص الحكومة على وضع خطط تنموية للتصدي الفعال لمشكلة العجز المائي والآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية.. وتستهدف استخدام الطاقة البديلة عوضاً عن الطاقة الأحفورية بحيث تحقق 30% من الطاقة التشغيلية مع حلول العام 2027 في المؤسسات الخدمية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تمثل الأداة لإدارة الموارد المائية ولكنها تحتاج إلى تحديث وفقاً للمتغيرات المناخية.. لافتا إلى أن الحرب أدت إلى تغيير خطوات كثيرة كان يمكن أن يخطوها اليمن وتضع المزيد من التشريعات والتنظيم والتطوير المؤسسي.

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