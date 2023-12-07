الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مصطفى شعبان «المعلم» في رمضان 2024

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

تعاقد الفنان مصطفى شعبان، علي بطولة مسلسل «المعلم» والمقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

 

تكشف الشركة المنتجة للعمل تفاصيل التعاقد مع باقي النجوم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

 

آخر أعمال مصطفى شعبان

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة مصطفى شعبان، مسلسل «بابا المجال» والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وحقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

 

وقدم «شعبان» دور تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى أصبح "بابا المجال" وأحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن.

  
مسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، جومانا مراد، سوسن بدر، رياض الخولي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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