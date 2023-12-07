علماء يكتشفون طريقة لتشخيص الأمراض عن طريق العرق

أفاد باحثون من الولايات المتحدة من جامعة كاليفورنيا بأنهم تمكنوا من تطوير طريقة تسمح لهم بتشخيص الحالات الصحية عن طريق العرق.

اتضح أن هذا النوع من الإفرازات من جسم الإنسان يسمح بتقييم العديد من المؤشرات وكذلك اكتشاف وجود أنواع عدة من الأمراض، ويتطلب التحليل كمية صغيرة من العرق البشري، والتي يتم تمريرها من خلال محلل خاص؛ يقوم جهاز استشعار معقد بتقييم المواد الموجودة في العرق وتحديد التغيرات في عملية التمثيل الغذائي بناءً عليها، ويأخذ في الاعتبار أيضًا كمية المعادن الثقيلة.

ونتيجة لذلك، كل هذا يسمح لنا بتقديم التقييم الأكثر تفصيلاً للحالة الصحية للشخص وإجراء التشخيص، ويقول تقرير العلماء إنهم استخدموا في تطويرهم تكنولوجيا الاستشعار والشبكات الإلكترونية المتكاملة بالإضافة إلى مواد مبتكرة، وكل هذا معًا جعل من الممكن تحقيق اختراق حقيقي.

ووفقا للعلماء، تتم طباعة أجهزة الاستشعار على البلاستيك، وبعد ذلك يتم ربطها بأساور المعصم وربطها برأس المريض وبالتالي، يصبح التشخيص بسيطًا ويمكن الوصول إليه قدر الإمكان ولا يسبب أي إزعاج.

وأوضح الباحثون أن أجهزة الاستشعار التي تشخص الأمراض عن طريق العرق هي في الواقع أقطاب كهربائية.

وفي الوقت نفسه، من سمات هذه التقنية الدقة التي يتم بها تشخيص الأمراض، ويختلف حسب درجة الحرارة، ولكن يمكن معايرة الجهاز وجعله أكثر دقة.

تم اختبار النظام بمساعدة راكبي الدراجات، وجميع البيانات المتعلقة بدرجة حرارة الجلد والأمراض.