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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

آخر تطورات أسعار صرف الدولار بالبنوك

الدولار
الدولار

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 7-12-2023، في البنوك المصرية، ليسجل في البنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعره فى البنك المركزى المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في ختام تعاملات اليوم الخميس

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سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الخميس 7-12-2023

 

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75  جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

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