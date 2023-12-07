الحكومة البريطانية تتهم الأمن الفيدرالي الروسي بالتدخل السيبراني في السياسة والإعلام البريطاني

قال الوزير البريطاني لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى ليو دوشيرتي أمام مجلس العموم البريطاني إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي استخدم "التدخل السيبراني" لاستهداف أعضاء البرلمان والصحفيين وغيرهم كجزء من محاولات "التدخل في السياسة البريطانية".

وأشار الوزير البريطاني إلى أن "محاولة التدخل السيبراني" الروسية و"النشاط السيبراني الخبيث"، أضاف دوشيرتي قائل: "أستطيع أن أؤكد اليوم أن أجهزة الأمن الفيدرالية الروسية، تقف وراء جهد متواصل للتدخل في عملياتنا الديمقراطية"، حسبما أوردت صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف "لقد استهدفوا أعضاء هذا المجلس ومجلس اللوردات.. لقد استهدفوا موظفي الخدمة المدنية والصحفيين والمنظمات غير الحكومية".

واختتم بالقول "لقد كانوا يستهدفون أفرادًا وكيانات رفيعة المستوى بنية واضحة - باستخدام المعلومات التي يحصلون عليها للتدخل في السياسة البريطانية".