الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحكومة البريطانية تتهم الأمن الفيدرالي الروسي بالتدخل السيبراني في السياسة والإعلام البريطاني

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الوزير البريطاني لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى ليو دوشيرتي أمام مجلس العموم البريطاني إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي استخدم "التدخل السيبراني" لاستهداف أعضاء البرلمان والصحفيين وغيرهم كجزء من محاولات "التدخل في السياسة البريطانية".

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وأشار الوزير البريطاني إلى أن "محاولة التدخل السيبراني" الروسية و"النشاط السيبراني الخبيث"، أضاف دوشيرتي قائل: "أستطيع أن أؤكد اليوم أن أجهزة الأمن الفيدرالية الروسية، تقف وراء جهد متواصل للتدخل في عملياتنا الديمقراطية"، حسبما أوردت صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف "لقد استهدفوا أعضاء هذا المجلس ومجلس اللوردات.. لقد استهدفوا موظفي الخدمة المدنية والصحفيين والمنظمات غير الحكومية".

واختتم بالقول "لقد كانوا يستهدفون أفرادًا وكيانات رفيعة المستوى بنية واضحة - باستخدام المعلومات التي يحصلون عليها للتدخل في السياسة البريطانية".

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