صن داونز يمنع ماييلي من المشاركة مع بيراميدز ويرفض منحه التأشيرة

فوجئت بعثة نادي بيراميدز في جنوب أفريقيا، بمنع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق، من الانضمام للبعثة المتواجدة في مدينة بريتوريا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفضت السلطات في جنوب أفريقيا منح تأشيرة الدخول للمهاجم الدولي الكونغولي من أجل الدخول ومرافقة البعثة في بريتوريا، واضطر اللاعب بعد وصوله مع بعثة بيراميدز قادما من موريتانيا للسفر إلى تنزانيا على أمل حل مشكلة التأشيرة والعودة مرة أخرى إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز.

كما رفضت سفارة جنوب أفريقيا في القاهرة بشكل غريب للغاية وبدون مبرر إصدار تأشيرة السفر لجنوب أفريقيا للاعب رغم تقديم بيراميدز لكافة الطلبات والأوراق المطلوبة لإنهاء الأزمة إلا أن مسئولي السفارة رفضوا دون إبداء أسباب.

وتحوم الشكوك من جانب مسئولي بعثة بيراميدز في تورط نادي صن داونز في منع ماييلي من الحصول على التأشيرة لحرمانه من خوض لقاء الأحد خاصة وأن الدولي الكونغولي هو هداف أفريقيا العام الماضي، وأحد المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام ٢٠٢٣.

يذكر أن ماييلي هو أحد أهم الصفقات التي أبرمتها إدارة بيراميدز خلال العام الجاري بعد الفوز بخدمات هداف قارة أفريقيا بمبلغ أقل من ٥٠٠ ألف دولار في تأكيد على النظرة الثاقبة للإدارة في اختيار صفقات النادي والمفاوضات لضم أهم وأفضل اللاعبين.