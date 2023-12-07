محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التنفيذ النهائية للممشي السياحي الجديد

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس بجولة تفقدية تفقد خلالها أعمال البدء في تنفيذ القطاع الثاني والأعمال النهائية من مشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصورة بإجمالي طول 1,250 متر لخلق متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية.

ويتم تنفيذه علي مرحلتين ، المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 متر ، والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل الي 14 متر يضم طريق بعرض 6 متر ليكون ممشي للدراجات والعاب الأطفال وممشي سياحي علي النيل بالإضافة إلي كورنيش ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية .

ووجه " المحافظ " بضرورة تنفيذ القطاع الثاني وفقاً لتصميمات القطاع الأول واستغلال المساحات العرضية المتاحة في توسعة الممشي ، من خلال توسيع الكورنيش وممشي الألعاب والاستغلال الأمثل لكل مساحة متاحة .

كما وجه " مختار " بإنشاء دورات مياه لخدمة رواد الممشي من الرجال والسيدات والأطفال مع مراعاة إنشاء دورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة استكمالا للخدمات المقدمة لهم ليكون ممشي ترفيهي كامل بجميع خدماته من تقديم اطعمه ومشروبات وغيرها .

وأكد " المحافظ " علي ضرورة مراعاة الشكل الجمالي للمشي والكورنيش بطول القطاع ليكون علي نمط وشكل واحد ، من حيث المظهر من فوق الممشي ومن ناحية النيل .

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال النهائية المتبقيه في القطاع الأول للممشي السياحي ودخوله الخدمة لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين ، وكذا تكثيف الأعمال في القطاع الثاني من خلال زيادة مجموعات عمل جديدة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه لخدمة المواطنين .

وكلف " مختار " رئيس حي شرق ورئيس حي غرب بالتنسيق الكامل مع هيئة الطرق المشرفه علي تنفيذ المشروع والشركة المنفذه والري وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لتمكينهم من استكمال الأعمال وتذليل كافة المعوقات .

وأشار " المحافظ " إلي أن الهدف من مشروع امتداد الممشي السياحي الجديد هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء محافظة الدقهلية وروادها وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات ومشروبات وأطعمة.