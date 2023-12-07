بدءًا من اليوم.. ارتفاع سعر عصير شهير في الأسواق|ثمن العبوة الواحدة والكرتونة بعد الزيادة

أثارت شركة المعلبات المصرية، موجة غضب واسعة بين المواطنين بعد قرارها بزيادة سعر عصير شهير، إذ أنها لم تكن أول شركة مصرية تقرر رفع أسعار منتجاتها، وتحديدًا بعد حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

ارتفاع سعر عصير شهير في الأسواق

وفي هذا الصدد، صرح حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بإتحاد الغرف التجارية، بإنه بعد تطبيق الزيادة، من المقرر أن يُسجل سعر عبوة العصير بست 6 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات للمستهلك.

سعر كرتونة العصير الـ 40 عبوة بعد الزيادة

في الوقت نفسه، ارتفع سعر عصير شهير ، ليصل سعر الكرتونة الواحدة التي تحتوي على 40 عبوة، إلى 210 جنيهات.

رفع أسعار العصائر

وكانت إحدى الشركات التابعة لشركة المراعي، قد رفعت أسعار العصائر بنحو جنيهين للعبوات وزن 1 لتر، وبنحو جنيه للعبوة الصغيرة وزن 235 جرامًا.

ووفقًا لقوائم أسعار مرسلة لشعبة المواد الغذائية، أقرت الشركة وضع زيادة على كرتونة العصير 1 لتر مانجو وبرتقال وأناناس بنحو 32 جنيها إلى 290 جنيها للجملة، بزيادة بنحو جنيهين على العبوة الواحدة التي سترتفع من 22 جنيها إلى 24 جنيها في السعر النهائي للمستهلك.

وارتفع سعر العصير 235 جراما إلى 208 جنيهات للكرتونة بزيادة 34 جنيها ليرتفع سعر العبوة بنحو جنيهين.

حقيقة شراء بيبسي لشركة سبيرو سباتس

على صعيد آخر، كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداول أنباء عدة مؤخرًا، تزعم شراء شركة بيبسي الداعمة للكيان الصهيوني، لشركة المشروبات الغازية المصرية سبيرو سباتس، الأمر الذي آثار جدلًا واسعًا بين المتابعين متسائلين عن حقيقة الأمر.

سرعان ما نفى مصدر مسؤول يعمل لدى شركة سبيرو سباتس خلال تصريح خاص لبوابة "الوفد" الإلكترونية، الأنباء المتداولة، مؤكدًا أنها غير صحيحة، بالإضافة إلى أن كلا الشركتين لم تصدرا بيانًا رسميًا حول الخبر، الأمر الذي يؤكد أن الخبر ليس سوى شائعة مُغرضة بسبب النجاح الضخم الذي حققته سبيروسباتس مؤخرًا بعد مقاطعة منتجات بيبسي.

حقيقة شراء بيبسي لشركة سبيرو سباتس

مبيعات سبيرو سباتس ترتفع 300% بعد مقاطعة بيبسي

في الوقت نفسه، حققت شركة سبيرو سباتس مؤخرًا نسبة مبيعات ضخمة بعد إقبال الشعب المصري على شرائها بدلًا من منتجات بيبسي بعد حملات المقاطعة، حيث كشف يوسف طلعت رئيس مجلس إدارة الشركة أن المبيعات ارتفعت 300% بحد أدنى تقريبًا منذ بداية الاتجاه للمنتج.

وأشار رئيس مجلس إدارة سبيرو سباتس إلى أنه في أول 3 أيام كان الأمر متخبطًا بعض الشيء؛ لأنه لم يكن في الحسبان إنتاج كل هذه الكمية في هذا الوقت القصير، خاصًة بعد إشادة المصريين بجودتها وطعمها المميز تنوع أطعمتها المختلفة، بالإضافة إلى سعره المنخفض مقارنًة بمنتجات شركة بيبسي ومشروبات الشركات الأخرى الداعمة للعدوان الصهيوني.

حقيقة شراء بيبسي لشركة سبيرو سباتس

كما صرح طلعت بأن هناك مجموعة من سلاسل المطاعم بدأت في التعاقد مع سبيرو سباتس، كبدائل للمنتجات الأخرى، مما دفعهم للعمل على تغطية أماكن كثيرة في محافظات مختلفة لم يتوفر بها المنتج.