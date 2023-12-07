المستندات المطلوبة لكفالة طفل في مصر.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن الأوراق والمستندات المطلوبة لكفالة طفل في مصر، حيث كشفت وزارة التضامن المستندات المطلوبة، وفقًا لنظام الأسر البديلة الذي يعتمد على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة مجهولي النسب بأسر يتم اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقاً لنظام الأسر البديلة الكافلة، عليها التقدم بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن تقوم الوزارة بإرسال الطلب إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة والجمعية أوالمؤسسة الأهلية المختصة، ثم تقوم أخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية بعمل بحث ميداني، وتقوم بإعداد مذكرة مرفق بها المستندات المطلوبة وتقرير عن حالتها الاجتماعية للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة برئاسة مدير مديرية الشئون الاجتماعية للبت في الموضوع.

وعند موافقة اللجنة على تسليم الأسرة للطفل تتسلمه إما من مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والسكان، ثم يجرى تحرير عقد رعاية بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بتوقيع 2 ضامن.

المستندات والأوراق المطلوبة لكفالة طفل

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

صورة ضوئية عقد الزوج في حال أسرة مكونة من زوج وزوجة.

صورة ضوئية قسيمة الطلاق في حال التقدم من سيدة مطلقة.

شهادة وفاة الزوج في حال التقدم من قبل سيدة أرملة.

صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.

صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B.

كافة المستندات المطلوبة للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب مثل

«شهادات ميلاد الابناء المميكنة -إن وجد- بيان بالممتلكات، مفردات المرتب أو المعاش ومصادر الدخل الاخرى، بيان بالمسكن كفاتورة كهرباء أو صورة ملكية/ عقد الإيجار، صورة بطاقة الرقم القومي للضامن.