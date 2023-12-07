وزير الشباب: القوافل التعليمية والتنويرية نجحت في الوصول إلى 2 مليون طالب

برعاية الدكتور مصطفى مدبولى ؛ رئيس مجلس الوزراء ، وتحت شعار " الجمهورية الجديدة ٠٠ العلم والعمل" ، أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية ، وحدة تصدوا معنا ، أولي فعاليات القوافل التعليمية والتنويرية للعام الـحادي عشر علي التوالي ، بمحافظة أسيوط ، للمرحلتين الإعدادية والثانوية ، داخل القاعات المجهزة بمركزي " البداري و ديروط " ، بمشاركة نحو 9000 طالبًا وطالبة في يومها الأول .

وقال الدكتور أشرف صبحى ؛ وزير الشباب والرياضة ؛ أن القوافل التعليمية والتنويرية تنفذها الوزارة للعام الحادى عشر على التوالى بمحافظات الصعيد و الحدودية

داخل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ،

، حيث نجحت فى الوصول لأكثر من 2 مليون طالبًا وطالبة في الشهادتين الإعدادية والثانوية خلال العشر سنوات الماضية ، وان خطتها هذا العام تستهدف الوصول لــ200 الف طالبًا وطالبة ، وأن الوزارة تهيئ كافة سبل النجاح لإفادة اكبر عدد من الطلاب بالمحافظات المستهدفة .

أوضح «صبحي »: أن مشروع القوافل التعليمية يُعد من أهم المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية وتعمل على توسيع قاعدتها لمواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة في إطار استراتيجية "بناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما وجه جميع القائمين علي التنفيذ، بتفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات ، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الادارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع، مثمنًا سيادته ، علي مشاركة الطلاب في الجانب التنويري لوحدة تصدوا معنا بالوزارة التي تسلط الضوء عن التحديات التى تواجه الدولة المصرية و مفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع ، نظرًا لتناول منصات التواصل الاجتماعي حيزًا واسعًا في نشر الشائعات من خلال تناقل كثير من الأفراد للأخبار والمعلومات دون تأكدهم من صحة مصدرها ومصداقيتها .

كما أشاد وزير الشباب والرياضة ، بتنظيم تلك القوافل التي تسعي إلي الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يساهم فى تحقيق نتائج متميزة من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب علي مدي يومي الخميس والجمعة .