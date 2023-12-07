أستاذ علاقات دولية: ما يجري في فلسطين الآن تكرار لجرائم عام 1948

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم والعلاقات الدولية، إن ما يجري في فلسطين الآن هو تكرار لكل الجرائم التي جرت منذ عام 48 مع مضاعفة لعملية العدوان بشكل عنيف، مشيرا إلى أن الهجوم الذي انتقل من شمال غزة لجنوبها يعد هروب لنتنياهو من الأمام وذلك على المستوى العسكري، فنتنياهو حاليا لا يدرك كيفية العودة للوراء، فعودته للخلف عبارة عن انتهاء حكمه السياسي وفشله الذريع.

حركة حماس

وأضاف “شعث” خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن وعود نتنياهو لجماهيره وناخبيه وحزبه لم يفي بأي منها، إذ إنه وعد بتحرير الجنود والمدنيين والقضاء على حركة حماس ولكنه فشل في تحقيق ذلك، مشيدا بالدور المصري في القضية الفلسطيينية.

قطاع غزة

وتابع، أن مصر لم تتوقف منذ بداية الأزمة والمعركة في قطاع غزة، فدورها تاريخي، مشيرا إلى أن مصر حاربت مع فلسطين وشريكة في معركة التحرر الفلسطينية، إذ إنها شاركت الشعب الفلسطيني في 1948 و1956 و1967، ومازالت تدعم المقاومة الفلسطينية.