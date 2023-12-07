غزة: اشتباكات عنيفة في الصبرة والشجاعية والزيتون

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرًا عن وجود اشتباكات عنيفة في مناطق الصبرة والشجاعية والزيتون بغزة، موضحة أن الدفاع المدنى فى غزة غير قادر على انتشال الشهداء من الشوارع.

قوات الاحتلال

وذكرت مراسلة القناة، أنّ المساعدات الإنسانية أصبحت تدخل إلى رفح فقط، ومنع قوات الاحتلال إدخل المساعدات إلى منطقة خان يونس، وهى شوارع جنوب قطاع غزة ممتلئة بالنازحين، وأن حالة الجوع بدأت تنتشر بين السكان، وعدم وجود المياه والغذاء، وهناك إجبار المواطنيين، الانتقال إلى منطقة جنوب رفح الفلسطينية، وأن هناك محاولات لتقسيم غزة إلى مربعات ضغيرة، وأن الكثير من العائلات يتلاقون التهديدات والأوامر بالإخلاء.

النازحون في خان يونس

وتابعت أن النازحين في خان يونس، يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة، بسبب الاستهداف المتواصل للمناطق، وشح المواد، وصعوبة التوجه إلى مدينة رفح، بسبب استهداف الاحتلال البنية التحتية والطرق.