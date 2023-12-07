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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأردن يطالب المجتمع الدولي بدعم العمل الإنساني للأونروا في غزة

الفلسطينيون
الفلسطينيون

أكد الأردن أنه يجب على المجتمع الدولي أن يؤكد ويعترف بالدور المهم الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأن يبذل المزيد من الجهد لتمكينها.

جاء ذلك خلال مشاركة أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، نيابة عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، في المؤتمر الافتراضي لمتابعة نتائج مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي عقد بدعوة من وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، ومشاركة العديد من الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

الأردن يبذل جهودًا سياسية كبيرة لوقف الحرب المستعرة على غزة  

وأكد السفير القطارنة - في كلمة ألقاها خلال المؤتمر- أن الأردن يبذل جهودًا سياسية كبيرة لوقف الحرب المستعرة على غزة وحماية المدنيين، وكذلك جهودًا مكثفة لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة من خلال عدد من المؤسسات، بما في ذلك الهيئة الخيرية الهاشمية والخدمات الطبية الملكية.

وأضاف القطارنة -طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية- "كما استضاف الملك الاجتماع التنسيقي لعملية العقبة لإغاثة غزة في ٣٠ نوفمبر الماضي، حيث أعطى المشاركون فيه الأولوية لتوفير الإمدادات الإنسانية الآمنة وغير المقيدة وغير المشروطة، وتوسيع نطاق توصيل الوقود، وفتح نقاط وصول إضافية إلى غزة".

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