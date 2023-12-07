وزير الاتصالات الفلسطيني: الاحتلال يستغل انقطاع الخدمة لارتكاب جرائمه بغزة

قال الدكتور إسحاق سدر وزير الاتصالات الفلسطيني، اليوم الخميس، إن وقوف مصر والدول العربية ضد التهجير القسري للفلسطينيين حال دون نزوحهم خارج قطاع غزة.

أضاف "سدر"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك انقطاعًا في أحد خطوط الاتصالات شمال غزة، ونعمل مع شركات الاتصالات لإصلاحه وإعادة الخدمة مرة أخرى.

قطاع غزة

أشار إلى أن الاحتلال يستغل انقطاع الاتصالات في ارتكاب مزيد من الجرائم بقطاع غزة، ويعمل على بث الذعر بين أهالي قطاع غزة من خلال الرسائل المختلفة التي يرسلها للمواطنين.

جرائم الاحتلال

أوضح أن انقطاع الاتصالات المتكرر في غزة جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي يرتكبها تحت أعين العالم، وهذا الأمر لا يقل أهمية عن الغذاء والمياه والدواء، خاصة في حالة الحرب.

أكد وزير الاتصالات الفلسطيني، أنهم صامدون على الأرض الفلسطينية ولن يمرروا مخططات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن هناك إمعانًا في ارتكاب الجرائم المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.