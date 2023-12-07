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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المصابون يفترشون الأرض.. وزارة الصحة في غزة تكشف وضع المستشفيات

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفى ناصر في رفح أصبح مكتظًا بنحو ألف جريح، والمصابون يفترشون الأرض، ومجمع الشفاء الطبي بلا كهرباء حتى الآن، وامتلأ بآلاف النازحين.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة، ونواجه صعوبات في تشغيل جزء من مجمع الشفاء.

وأكد أننا سنواصل محاولات تشغيل أي مستشفى في قطاع غزة رغم الصعوبات، لافتا إلى أن مستشفى ناصر في رفح أصبح مكتظا بنحو 1000 جريح، والمصابون يفترشون الأرض.

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