131 مليونًا.. حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي

نجح فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبدالعزيز، أن يحقق إيرادات عالية منذ انطلاق عرضه، وحصد 131 مليون جنية خلال 25 أسبوع في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وزوج نور اللبنانية، وتحدث العديد من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

أبطال فيلم بيت الروبي

يذكر أن “بيت الروبي” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبد الرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، ومحمود السيسي وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

بيتر ميمي يشارك فرحته بنجاح "بيت الروبي" مع الجمهورشارك المخرج بيتر ميمي، فرحته بنجاح فيلمه بيت الروبي مع الجمهور، وذلك خلال منشور جديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب بيتر ميمي: “الحمد لله والشكر لله، رسميا فيلم بيت الروبي أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية”، وإنهالت عليه التعليقات من قبل الجمهور الذي حرص على تقديم التهنئة والمباركات بعد النجاح العظيم الذي ناله الفيلم .

كان أبدي المخرج بيتر ميمي، سعادته بنجاح فيلمه الجديد “بيت الروبي” الذي يعرض حاليًا فى السينمات،حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: “إيرادات فيلم بيت الروبي أمس فقط تخطت العشرة ملايين جنيه.. ده رقم أول مرة يحصل فى السينما.. الحمد لله أن الفيلم لمس الناس..الحمد لله”.

أعرب الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد “بيت الروبي”، الذي نافس فى موسم عيد الأضحي بجميع دور العرض السينمائية.

أكد كريم محمود عبدالعزيز فى تصريحات تليفزيونية:" كنت قاعد مع المخرج بيتر ميمي وقالي فيه فيلم مع كريم عبد العزيز فقولتله خلاص موافق عشان عارف الفيلم أكيد هيبقى حلو وأستاذ كريم عبد العزيز بيحاول دايما ينتقي أفلامه وتكون محترمة وحلوة وتكون صالحة لكل الناس، وعائلية ودي حاجة كويسة وأكيد هيبقى فيلم حلو، وطبعا أكيد بيتر بيعمل أفلام حلوة".

وأضاف: "كريم عبدالعزيز قمة في الاحترام والاحتراف وكل حاجة، والعلاقة بسيطة وسهلة وحلوة وسلسلة، وفيلم معمول على الرايق، والمنافسة مبشوفهاش، ومفيش منافسة بين حد وحد، لأن كل واحد ليه تفاصيل وجمهوره".

آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار.

والفيلم إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.