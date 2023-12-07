الأورمان تنفذ حملة للتبرع بالدم بسوهاج لدعم الأشقاء بدولة فلسطين

نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، اليوم الأربعاء، الموافق 6 من شهر ديسمبر الجاري، حملة التبرع بالدم بمحافظة سوهاج تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصًا على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وإيمانًا من الدور الإنساني تجاه القضية الفلسطينية، عقب التوتر الذي ساد المنطقة في الفترة الأخيرة، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى.

انطلقت الحملة اليوم بميدان الشبان المسلمين، عبر سيارات متنقلة بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، حيث شهدت نقاط التبرع بالدم بمحافظة سوهاج، للأشقاء الفلسطينيين إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى لبدء استقبال المتبرعين وخاصة من الشباب وكبار السن والفتيات، مشيرًا أن الحملة ستستمر لمدة 3 أيام وذلك للوصول لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى التبرع بالدم لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الحملة تأتي امتداداً لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

وأضاف مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية لعبت دورًا رياديًا لدعم الأشقاء في غزة، فمنذ اللحظة الأولى من العدوان على القطاع تواجدت الجمعية وشاركت فى إرسال 108 شاحنة بالشراكة مع جمعيات في التحالف الوطني، بالإضافة إلى المشاركة فى القافلة الثانية والثالثة عن طريق مد جسر برى متواصل من المساعدات والتى تكونت من مئات الشاحنات المحملة بآلاف الكراتين من المواد الغذائية الشاملة والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى الملابس الشتوية وأغطية الشتاء، وذلك بالتعاون مع ألاف المتطوعين وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

والجدير بالذكر أنه جارٍ حاليًا تجهيز شاحنات جديدة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر وتحرص الجمعية على مواصلة دعم جهودها للأهالى في غزة لحين انتهاء الأزمة، وسط تأكيد وتوجيه الدولة المصرية لتقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني.