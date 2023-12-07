بعد استقرار حالة الطقس.. الأجانب يستمتعون بأجواء الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، تحسنًا ملحوظًا فى الأحوال الجوية، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد حالة من التقلبات الجوية، وسقوط أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة ، واستمتع المواطنون بالطقس الدافئ على الكورنيش.

وخرج المواطنين للتنزة على شؤاطى البحر والاستمتاع بجو الإسكندرية الساحر الذى يعشقه الاجانب والسكندرين فى الشناء.

كانت قد شهدت عروس البحر المتوسط فجر امس هطول امطار متوسطه يصاحبها رياح غربية وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ،وذلك تزامنًا مع بدء نوة «قاسم» والتى جاءت متأخرة عن موعدها يومين.

وتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب البلاد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.،كما من المتوقع أن تتساقط اليوم أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11،