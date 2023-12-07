الطريقة الصحيحة للاقتراع بانتخابات رئاسة الجمهورية

أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والتي من المقرر انطلاقها في الداخل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و 11 و 12 ديسمبر 2023.

وفي هذا السياق، تنشر "الوفد" الطريقة الصحيحة للاقتراع بانتخابات الرئاسة، لتجنب مشكلة إبطال الصوت الانتخابي.

خطوات الاقتراع بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024

إظهار بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة.

إمضاء الناخب أمام اسمه في كشوف الناخبين.

وضع علامة (صح) أمام المرشح الذي يؤديه الناخب، باستخدام قلم حبر وليس رصاص.

وضع الورقة في الصندوق.

وضع الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري.

أخطاء تبطل الصوت الانتخابي

كتابة أية عبارات في ورقة الانتخاب.

وضع علامة (صح) أمام أكثر من مرشح.

وضع علامة (صح) في مكان مخالف لخانة التصويت.

وضع أي علامة مخالفة غير (صح).

ترك بطاقة الانتخاب فارغة.

استخدام القلم الرصاص في التصويت، وذلك لأنه يمكن مسحه والتلاعب في التصويت.

كتابة الناخب اسمه في بطاقة التصويت.

خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية

زيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هذا الرابــــط.

كتابة الرقم القومي في المكان المخصص له.

الضغط على أيقونة استعلم.

ويتنافس في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، أربعة مرشحين وهم:-

عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز "النجمة".

عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة".

محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس".

حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".