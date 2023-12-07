سعر السكر والأرز والسلع الغذائية بالأسواق اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023

تتزايد معدلات بحث المواطنين عن أسعار السكر والسلع الأساسية بالأسواق لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية كالأرز والسكر والزيت والعدس والعديد من السلع الاساسية في الحياة اليومية للبيت المصري.

وارتفعت أسعار السكر لدى محال الجملة والتجزئة بشكل لافت، وسط شكوى عدد كبير من المواطنين من عدم توافره في بعض المحافظات ووصوله لأسعار لا تتناسب مع الوضع المادي للمواطن، ففي محافظة القاهرة يتراوح سعره من 50 إلى 55 جنيهًا للكيلو جرام الواحد في بحسب المناطق.

وتعاني بعض محافظات الصعيد من عدم توافر سلعة السكر الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل جنوني عند بعض المحال التي يتوافر بها، ففي محافظة الأقصر يعاني المواطنين من ندرة شديدة في السكر ووصل سعره إلى 75 جنيهًا، وفي محافظات سوهاج وقنا وأسيوط يتراوح سعره من 55 إلى 65.

وفى السطور التالية ترصد "بوابة الوفد" أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كالتالى:

سعر الأرز اليوم

سجّل الأرز المعبأ اليوم 7 ديسمبر 2023: 31.04 جنيه للكيلو.

سعر الفول المعبأ

سجّل الفول المعبأ اليوم 7 ديسمبر 2023: 40.52 جنيه للكيلو.

سعر الدقيق المعبأ

سجّل الدقيق المعبأ اليوم 7 ديسمبر 2023: 22.57 جنيه للكيلو.

سعر زيت عباد الشمس

سجّل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم 7 ديسمبر 2023: 64 جنيهًا/ للتر..

أسعار السكر المعبأ

سجّل السكر المعبأ اليوم 7 ديسمبر 2023: 43.87 جنيه/ للكيلو..

سعر المكرونة المعبأة

سجّلت المكرونة المعبأة اليوم 7 ديسمبر 2023: 23.54 جنيه/ للكيلو..

سعر العدس المعبأ

سجّل العدس المعبأ (صحيح) اليوم 7 ديسمبر 2023: 53.81 جنيه/ للكيلو.

سعر زيت الذرة كريستال

سجّل زيت الذرة كريستال اليوم 7 ديسمبر 2023: 80.45 جنيه/ للتر..

سعر البيض البلدى

سجّل البيض البلدى اليوم 7 ديسمبر 2023: 5.25 جنيه/ للبيضة.