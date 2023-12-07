دورة تدريبية باللغة الصينية في جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة في جامعة حلوان عن فتح باب التسجيل والحجز في دورة اللغة الصينية (ترجمة متنوعة من وإلى الصينية) .

وتأتي هذه الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وقال رئيس جامعة حلوان إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم مثل هذه الدورات التي تسهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم في مجالات متنوعة.

بدوره أوضح الدكتور الكردي أن الدورة تأتي في إطار حرص الجامعة على إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على مواكبة سوق العمل.

ودعا المركز جميع الراغبين في التسجيل بسرعة التوجه إليه، حيث سيتم الإعلان عن مواعيد الدورة فور اكتمال العدد.

جامعة حلوان تستضيف أكبر مسابقة للروبوت

تنظم أسرة "من أجل مصر المركزية" في جامعة حلوان بالتعاون مع الفريق العلمي "Life On Mars FEHU" غدًا الأربعاء أكبر مسابقة للروبوت على مستوى الجامعات بجامعة حلوان، وهي مسابقة "Sumo Robot".

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتبدأ فعاليات المسابقة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالمكتبة المركزية في جامعة حلوان، وتستهدف جميع المستويات وليس فقط المحترفين.

ومن شروط المشاركة في أكبر مسابقة للروبوت على مستوى الجامعات في جامعة حلوان.

- وزن الروبوت لا يتعدى 1750 جرام

- الأبعاد: الطول 20 سم، العرض 20 سم، الارتفاع غير محدد

- ممنوع استخدام أي أسلحة لتدمير روبوت الخصم

- الفريق يتكون من 6 أفراد كحد أقصى وفرد واحد كحد أدنى

- مسموح لأي طالب داخل أو خارج الجامعة بالمشاركة

ويشرف على تنظيم المسابقة كل من الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد نائب رائد الأسرة، وياسر الجبالي مسؤول الأسرة، ومحمد جاد مدير عام إدارة رعاية الشباب.

