جامعة حلوان تستضيف أكبر مسابقة للروبوت على مستوى الجامعات

تنظم أسرة "من أجل مصر المركزية" في جامعة حلوان بالتعاون مع الفريق العلمي "Life On Mars FEHU" غدًا الأربعاء أكبر مسابقة للروبوت على مستوى الجامعات بجامعة حلوان، وهي مسابقة "Sumo Robot".

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتبدأ فعاليات المسابقة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالمكتبة المركزية في جامعة حلوان، وتستهدف جميع المستويات وليس فقط المحترفين.

شروط مسابقة الروبوت في جامعة حلوان

ومن شروط المشاركة في أكبر مسابقة للروبوت على مستوى الجامعات في جامعة حلوان.

- وزن الروبوت لا يتعدى 1750 جرام

- الأبعاد: الطول 20 سم، العرض 20 سم، الارتفاع غير محدد

- ممنوع استخدام أي أسلحة لتدمير روبوت الخصم

- الفريق يتكون من 6 أفراد كحد أقصى وفرد واحد كحد أدنى

- مسموح لأي طالب داخل أو خارج الجامعة بالمشاركة

ويشرف على تنظيم المسابقة كل من الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد نائب رائد الأسرة، وياسر الجبالي مسؤول الأسرة، ومحمد جاد مدير عام إدارة رعاية الشباب.



جامعة حلوان تتصدر مهرجان الفنون



وتصدرت جامعة حلوان المراكز الأولى فى مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الرابع، الذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بوزارة الشباب والرياضة.

وشارك به 18 جامعة مصرية( القاهرة، والأزهر، وحلوان، وقناة السويس، وطنطا، والمنوفية، ودمنهور، والزقازيق، والإسكندرية، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وجنوب الوادى، والأقصر، وحورس، والمنصورة، وكفر الشيخ ).

وكرم الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والموسيقار عمر خيرت الطالب عمرو عادل لحصوله على درع الغناء والتميز، كما تم تكريم الطالب زياد محمد عيد درويش في مجال التصوير الزيتى، والطالب محمد أحمد حمدى مركز ثالث طباعة والحفر.

وفي مجال المسرح تم تكريم الطالب عصام عبد الكريم مركز اول تمثيل مسرح، والطالبة ياسمين محمد بسام مركز تالت تمثيل مسرحي، والطالب أحمد محمد محمد إسماعيل مركز ثالث غناء مسرحى.

وقدم طلاب جامعة حلوان أداء استثنائي وتفوقوا بفخر في عدة فئات، حققوا خلالها العديد من المراكز الأولى.

