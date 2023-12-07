بالأسماء.. إعلان الفائزين في مسابقة الرائد العام المثالي بتعليم نجع حمادي

أعلن توجيه التربية الاجتماعية بإدارة نجع حمادي التعليمية، بقيادة أحمد محمد حسن الموجه الأول، نتيجة مسابقة الرائد العام المثالى للعام الدراسي 2023/2024، والتي جرت فعالياتها تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، والدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وأحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية.

المرحلة الابتدائية

وقال إمام عبد اللاه عضو المكتب الفني للتربية الاجتماعية بتعليم نجع حمادي، أن نتائج المسابقة للمرحلة الابتدائية أسفرت عن حصول فاطمة أحمد عبدالظاهر مدير مدرسة اللغات الإبتدائية بالألومنيوم علي المركز الأول، وحصول جمال عبد الله مختار مدير مدرسة خالد بن الوليد علي المركز الثاني، وعبدالله محمد عبدالحميد مدير مدرسة الأقباط بنات بنجع حمادى المركز الثالث.

المرحلة الإعدادية

وأسفرت نتائج المسابقة للمرحلة الإعدادية عن فوز، مديحة محمد حسن مدير مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات بنجع حمادي، بالمركز الأول، و جمالات على إبراهيم مدير مدرسة منيرة تكلا الإعدادية بنات ببهجورة، بالمركز الثاني، وناصر سيد عبدالله مدير مدرسة الشيخ مبارك الإعدادية بهو، بالمركز الثالث. المرحلة الثانوية.

فاز بالمركز الأول حمدى فخرى فاوي مدير مدرسة أنور السادات الثانوية بنات بنجع حمادى، وحصل علي المركز الثاني، على حمدون علي، مدير مدرسة التجارة بنات بنجع حمادى، بينما حصل علي المركز الثالث، سيد أحمد حسين مدير مدرسة الشرقي بهجورة الثانوية.