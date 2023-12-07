الانتخابات الرئاسية.. رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

صوتك أمانة، رسالة لحث المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية واجب وطني، ومن المقرر أن تنطلق انتخابات الرئاسة المصرية 2024 في الداخل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

ويبحث المواطنون عن طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية الخاصة بهم عبر محرك البحث "جوجل"، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير رابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية

زيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هذا الرابــــط.

كتابة الرقم القومي في المكان المخصص له.

الضغط على أيقونة استعلم.

ويتنافس في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، أربعة مرشحين وهم:-

عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز "النجمة".

عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة".

محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس".

حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

عقوبات اختراق الصمت الانتخابي

تنص المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة المصرية، على توقيع عقوبة على كل من يخترق فترة الصمت الانتخابي وهي:- "يعاقب كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتى تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه".

انتخابات الرئاسة في الخارج

وكانت الانتخابات الرئاسية قد أجريت في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023، بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، وقدم المصريين بالخارج مشاهد في غاية الحب لبلدهم والوطنية بحرصهم على المشاركة في صياغة الحياة السياسية داخل وطنهم مصر، واختيار رئيس الجمهورية.