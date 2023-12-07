"صحتك تهمنا" ندوة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف في جامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الصيدلة ونادي روتاري كايرو بلاتينيوم وروتاري التحرير ندوة بعنوان "صحتك تهمنا" وتعقبها ورشة عمل عن "التغلب على الضغط النفسي بالعلاج بالفن".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأوضحت الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف في جامعة عين شمس، دور الوحدة في دعم الطلاب والطالبات لخلق بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي ، والتعرف علي الدورات التدريبية وورش العمل التي تقدمها الوحدة لتنمية قدرات الطالبات النفسية والجسدية والتغلب علي الأزمات والمشاعر السلبية الناتجة عن تعرضهن للعنف والتنمر من خلال توفير سبل الحماية للطلاب والطالبات سواء داخل او خارج الحرم الجامعي ، وعمل قوافل وحملات توعية صحية للطلاب للتعرف علي الأمراض المنتشرة والخبيثة كالاورام وكيفية اكتشاف المرض وسبل الحماية من خلال الاخصائين والاستشارين والمحاضرين.



وأوضحت الدكتورة أمل السيسي أستاذ الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة ومدير المشروعات ببرامج المرأة بروتارى جمهورية مصر العربية كيفية التوعية بسرطان عنق الرحم وطرق الوقاية منه

أشار د. مصطفى ناجي مدرس جراحة الأورام ومسئول عيادة الكشف المبكر عن الأورام دور عيادة جامعة عين شمس للكشف المبكر لسرطان الثدى

أوضحت د. ندى محمد محمود استاذ العقاقير المساعد كلية صيدلة جامعة عين شمس دور النباتات الطبية في الوقاية من السرطان

ورشة عمل العلاج بالفن في جامعة عين شمس

وفي الختام، عقبت الندوة ورشة عمل لإدارة الضغوط النفسية باستخدام العلاج بالفن وقدمت الورشة أماني عبدالعال اخصائي نفسي اكلينكي وأستشاري التدريب بوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس.

جاء بالتعاون مع الدكتورة أماني أسامة كامل عميد كلية الصيدلة في جامعة عين شمس، والدكتورة ريحاب عثمان أحمد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور رولا ميلاد وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف وتنسيق الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف وبحضور ا.د أمل السيسي أستاذ الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة مدير المشروعات ببرامج المرأة بروتارى جمهورية مصر العربية، د.ندى محمد محمود استاذ العقاقير المساعد كلية صيدلة جامعة عين شمس ، والدكتور مصطفى ناجي مدرس جراحة الأورام ومسئول عيادة الكشف المبكر عن الأورام ، وأماني سيد عبد العال أخصائي نفسي اكلينيكيي بالوحدة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب بالكلية.