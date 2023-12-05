"تضخم البروستاتا الحميد" ورشة عمل بطب عين شمس

نظمت وحدة جراحة المسالك البولية بطب عين شمس ورشة العمل الرابعة لقسم المسالك البولية عن تضخم البروستاتا الحميد، تحت عنوان " التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية " بمركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطــب ورئيس مجلس إدارة المستشفيــات الجامعية ، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عصام فخري مدير مستشفى الدمرداش الجراحي.

وحضر كلاً من الدكتور حسن شاكر رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى الدمرداش الجراحي، والدكتور طارق عثمان أستاذ جراحة المسالك بكلية الطب جامعة عين شمس، ونخبة من أساتذة قسم جراحة المسالك بكلية الطب جامعة عين شمس.

تتضمن فعاليات الورشة محاضرات يلقيها نخبة متميزة من أساتذة جراحي المسالك البولية، وعمل بث مباشر من غرفة العمليات لجميع أنواع العمليات المستخدمة لجراحات البروستاتا وعمليات التبخير والليزر، فضلاً عن التدريب العملي للأطباء المشاركين على أجهزة محاكاة لعمليات مناظير البروستاتا.

تم بث الورشة التى أقيمت بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحي المسالك عبر الإنترنت ، حيث عرض فيها أحدث التطورات والتوصيات العالمية في جراحات المسالك البولية وأحدث ما توصل له الطب في علاج تضخم البروستاتا الحميد.

انعقدت الورشة وسط لفيف من الأطباء المتخصصين في مجال جراحة المسالك البولية، ومن المقرر أن تستمر الورشة التدريبية على مدار يومين .

جامعة عين شمس تعقد ندوة عن "التليف التكيسى "

نظمت وحدة الصدر بمستشفى الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة إيمان فودة استاذ أمراض صدر الأطفال ندوة تثقيفية للتوعية عن مرض التليف التكيسى بالتعاون مع خبراء من جامعه ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية لزيادة التوعية بالمرض وتنمية ثقافة الكشف المبكر والإعداد لتكون مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس مرکز تميز لعلاج التليف التكيسي ومواكبة أحدث التطورات لعلاج المرض وتشخصية .



حاضر في الندوة الدكتورة سامية نصر أستاذ أمراض صدر الأطفال وأمراض الجهاز التنفسي الوراثي بجامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية ومنسقة بروتوكول الإكتشاف المبكر للأمراض الوراثية في الأطفال (خاصة CF) في مصر و ميتشجان بأمريكا وإحدى رائدات إكتشاف و علاج مرض التليف التكيسي،

د.ستيسى أخصائية التغذية في جامعة ميتشجان وذلك للإجابة عن كل تساؤلات الأمهات فى التغذية الصحية ومساعدتهم فى حماية أطفالهم من مضاعفات المرض.





