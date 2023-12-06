جامعة عين شمس تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية في جامعة عين شمس برئاسة الدكتور حاتم العبد، ندوة بعنوان المشاركة في الانتخابات الرئاسية : تنمية الوعي الانتخابي تجاه العاملين بالجامعة تحت شعار "جامعة عين شمس تنتخب".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، وفي إطار حرص جامعة عين شمس على تنمية الوعي السياسي للعاملين بالجامعة وحثهم على الواجب الوطني للإدلاء بأصواتهم.



حاضر بالندوة الدكتور حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس، والسفير يوسف مصطفى زادة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والدكتور عبد الله المغازي، عضو مجلس النواب ومعاون رئيس مجلس الوزراء السابق.

جامعة عين شمس تكشف أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

وأكد مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية في جامعة عين شمس أهمية المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية والتي هي حق دستوري وواجب وطني واستحقاق دستوري مهم في مسار الدولة المصرية من أجل تدعيم دولة مدنية ديمقراطية حديثة، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي هي حُلم لجموع المصريين.



وفي كلمة الدكتور عبد الله المغازي، عضو مجلس النواب ومعاون رئيس مجلس الوزراء السابق أكد على فخره الشديد بتواجده في رحاب جامعة عين شمس مشيرا إلى أن أهم ضمانة للانتخابات الرئاسية، تحققت في الإشراف القضائي كأحد أهم مخرجات الحوار الوطني، لافتا إلى أن وجود رجال القضاء يحقق ثقة كبيرة للناخبين في العملية الانتخابية وذلك بصفتها جهة محايدة ومستقلة تماما.

وأوضح أن الهيئة كفلت وأتاحت آليات الرصد والمتابعة المخالفات، وأشار إلى ضمانه أكثر أهمية وهي المواطن المصري نفسه وهو ضمانة أساسية لمعرفه ما يدور في العملية الانتخابية من خلال متابعة الانتخابات من خلال منظمات المجتمع المدني.

فيما أكد السفير يوسف زادة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية على أهمية المرحلة السياسية التي تمر بها مصر وأن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا ويتعين على جميع المواطنين المصريين في الداخل والخارج المشاركة فيه بفاعلية وكثافة من أجل المساهمة في رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قياداتها السياسية بإرادة حرة ومستقلة .

وأشار إلى أهمية الرقابة الخارجية على الانتخابات من المنظمات الدولية وهو ما يؤكد للمجتمع الدولي على شفافية الانتخابات ونزاهتها.



وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة بين الضيوف والحضور مما أثرى الحوار .