شبانة يكشف مفاجأة.. الزمالك يدرس استعادة سيف فاروق جعفر

كشف الإعلامي محمد شبانة عن رغبة نادي الزمالك في استعادة لاعبه السابق سيف فاروق جعفر، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف شبانة، خلال برنامجه "من الآخر"، المذاع عبر راديو شعبي إف إم، أنه في حال فتح باب القيد في يناير المقبل فإن الإدارة ستبحث إمكان استعادة سيف فاروق جعفر، في ظل عدم مشاركته مع نادي بيراميدز بسبب كثرة لاعبي الوسط.

في سياق متصل قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، التي كان من المفترض أن تُلعب المباراة على ستاد السلام، مساء اليوم الخميس.

جاء تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بسبب تقديم موعد مباراة الفريق مع ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية لتقام بعد غدٍ السبت بدلًا من الأحد.