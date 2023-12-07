تبدأ منتصف الليل.. عقوبات اختراق الصمت الانتخابي

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية فترة الصمت الانتخابي، التي من المقرر أن تبدأ من الساعة الثانية عشر منتصف الليل، إذ تتوقف الدعاية الانتخابية على مدار يومي الجمعة والسبت، ليبدأ الماراثون الانتخابي أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و 11 و 12 ديسمبر 2023.

يتنافس في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، أربعة مرشحين وهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

تحظر فترة الصمت الانتخابي تداول أية دعاية انتخابية من أي نوع للمرشحين على الانتخابات الرئاسية، لذا يفرض القانون عقوبة على كل من يخترق تلك الفترة بأي تصرف يخالف ما نص عليه قانون الانتخابات الرئاسية.

تنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة القانونية لكل من يخترق فترة الصمت الانتخابي.

عقوبات اختراق الصمت الانتخابي

تنص المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة المصرية، على توقيع عقوبة على كل من يخترق فترة الصمت الانتخابي وهي:- "يعاقب كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتى تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه".

انتخابات الرئاسة في الخارج

كانت الانتخابات الرئاسية قد أجريت في الخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر 2023، بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، وقدم المصريين بالخارج مشاهد في غاية الحب لبلدهم والوطنية بحرصهم على المشاركة في صياغة الحياة السياسية داخل وطنهم مصر، واختيار رئيس الجمهورية.