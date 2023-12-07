السجن 6 سنوات لثلاثة متهمين بسرقة توك توك بالإكراه

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حُكمًا بسجن 3 مُتهمين لمدة 6 سنوات، وحبس مُتهم رابع مع الشغل لمدة سنتين، وذلك لاتهامهم بسرقة توك توك بالإكراه.

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 13153 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 1552 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 21 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: طلعت و م أ، عامل، مقيم بمركز ههيا، وطلال ع ع ال، عاطل، مقيم بمركز ههيا، ومريم ع م ال، ربة منزل، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، وسعد ع س ع، عامل، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالاشتراك في سرقة دراجة نارية (توك توك) من قائده بالإكراه بمركز ههيا.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الثالثة سرقوا دراجة نارية (توك توك) من المجني عليه محمود م أ ف ع، المملوكة لوالده، وذلك بالإكراه حال مروره بالطريق العام، وإخفاء المتهم الرابع الدراجة المسروقة مع علمهه بكونها متحصلة سرقة بالإكراه على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.

وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.

وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).

قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر

وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.

كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.