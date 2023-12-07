ورشة تدريبية لمقدمي الخدمات الصحية والفريق الطبي والإداري ببولاق الدكرور

أقام برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤخرا، ورشة تدريبية لمقدمي الخدمات الصحية من أطباء وفريق إداري، بالوحدات الصحية والعيادات المتنقلة بإدارة بولاق الدكرور الصحية.

وتعد هذة الورشة التدريبية هى الثالثة لبناء قدرات عدد (٣١) من الفريق الطبي والإداري من أطباء وممرضات ورائدات ريفيات ومثقفات صحيات داخل الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمستشفى بإدارة بولاق الدكرور الصحية حول (الجندر والعنف المبني علي النوع الاجتماعي)، واستمرت فاعليات الورشة التدريبية لمدة ثلاثة أيام متتالية.

الورشة تأتي استكمالا للورش التدريبية (الأولى) و(الثانية) والتي كانت تدور حول (قضايا الصحة الإنجابية والجنسية من منظور جندري وحقوقي) و (كيفية تقديم الخدمة الصحية بجودة لأصحاب المنفعة) من أجل بناء قدرات الفريق الطبي.

بدأت فعاليات التدريب بكلمة افتتاحية للأستاذة ماجدة سليمان مديرة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية عن الهدف من الورشةوما ستقدمه من التعرف علي المساواة وعدم التمييز والتعرف على الشرعة الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والتمييز ضد المراة، ومفهوم النوع الاجتماعي والتعرف علي العنف القائم علي النوع الاجتماعي وأشكاله في المجتمع والعديد من الاتفاقيات والتشريعات، والنتائج المنتظرة من الورشة ودور مقدمي الخدمة في مناهضةالعنف ضد المراة.

وقدم المادة التدريبية بالورشة أحمد أبو المجد المحامي والخبير الحقوقي، وتناول خلال التدريب عدة موضوعات منها: أشكال العنف والتمييز ضد المرأة في مجال الصحة و دور مقدمي الخدمات، والقوانين والتشريعات التى تجرم العنف ضد المرأة.

بروتوكول تعاون بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية مع وزارة الصحة ومحافظة الجيزة

تجدر الإشارة إلي أن هذا التدريب يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية مع وزارة الصحة ومحافظة الجيزة، الذي تم توقيعه خلال شهر سبتمبر 2022م.

يهدف البرتوكول إلى دعم وتعزيز الحقوق والصحة الإنجابية والجنسية للنساء والشباب والشابات، حيث أن المرحلة الأولي لتطبيق البرتوكول يتم العمل في مستشفى الواحات البحرية ومستشفى بولاق الدكرور، من خلال تطوير وحدات تنظيم وتقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية بمستشفى بولاق الدكرور ومستشفى الواحات البحرية والعمل على أن تكون نموذج يمكن تعميمه في مجال تنظيم الأسرة ودعم حقوق الصحة الإنجابية والجنسية بالمستشفيات والمناطق الصحية المختلفة.

كما يعمل البرتوكول على:

- بناء قدرات فريق العمل الطبي والإداري بالوحدتين والمستشفيين في مجالات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والجنسية وتقديم الخدمات الصحية وكيفية استقبال الحالات المختلفة وكيفية عمل ملفات للوحدتين وقاعدة بيانات للحالات المختلفة ...إلخ.

بالإضافة إلى العمل على تطوير وتعديل وإصدار السياسات التي تدعم الحقوق الإنجابية والجنسية في إطار الاستراتيجيات القومية والوطنية ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المختلفة.