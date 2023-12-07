ورشة عمل بمركز شباب القراموص لتدريب النشء على صناعة منتجات البردي

نفذت إدارة تنمية النشء التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة، ورشة عمل بمركز شباب القراموص، لتأهيل وتدريب النشء على التعلم الذاتى للمهارات، وللحفاظ على التراث القديم.

ونفذت ورشة العمل شعبة التوجيه والتأهيل المهنى وهي إحدى الشعب المتخصصة للنشء والمنفذ بمركز شباب القراموص، وذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بتعليم النشء بمراكز الشباب.

يشار إلى أنه تم اختيار مركز شباب القراموص لما تتمتع به قرية القراموص من شهرة كبيرة فى صناعة البردى ومنتجاته بأشكالها المختلفة، حيث تستهدف خطة الوزارة الحفاظ على التراث المصرى القديم، وتعليم النشء والاجيال المقبلة مهارات صناعة البردى والرسم والتلوين.

وتم تطوير آلية العمل بشعبة التوجية والتأهيل المهنى، بحيث يتم عرض المنتجات والتسويق لها بالمعارض المختلفة، وتوزيع القيمة النقدية للمنتجات على القائمين على المشغولات من المدربين والنشء المشارك، وأيضا لشراء مواد خام المستخدمة فى منتجات الشعبة.