وزير الخارجية الإماراتي وأمين الأمم المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع بفلسطين

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية.

وأكد آل نهيان - خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي، لإنهاء العنف المتصاعد في المنطقة، وضمان حماية أرواح المدنيين كافة.. مشيرا إلى أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لهم على نحو آمن ومستدام.

وثمن جهود الأمين العام للأمم المتحدة، موضحا أن دولة الإمارات ستقدم مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية، وذلك بدعم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

من جانبه، قال جوتيريش "إنه وجه رسالة حول الأوضاع في غزة إلى رئيس مجلس الأمن في السادس من ديسمبر 2023، يفعل فيها المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تتيح للأمين العام تنبيه المجلس حول أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".