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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 42 فلسطينيًا في الضفة الغربية نصفهم من قطاع غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أطفال فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الخميس/، 42 فلسطينيًا، من أنحاء مُختلفة في الضفة الغربية، نصفهم من قطاع غزة كانوا يعملون داخل إسرائيل وهربوا إلى الضفة بعد طردهم من أماكن عملهم وتقطع السبل بهم داخل الخط الأخضر. 

وقالت مصادر أمنية في جنوب الضفة الغربية إن قوات الاحتلال اعتقلت 13 شخصًا من مُحافظة "الخليل"، وخمسة بينهم ثلاثة من قطاع غزة، من مُحافظة "بيت لحم".

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ثلاثة أشخاص من البلدة القديمة في "نابلس" شمال الضفة الغربية، واثنين من قطاع غزة. ومن مُحافظة "طولكرم" شمال غرب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 19 شخصًا جميعهم من قطاع غزة. 

وبلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر أكثر من 3640، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر. وتشمل المُعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

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