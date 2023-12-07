علاقة شهر كيهك بصوم الأقباط.. يبدأ الأحد المقبل

كيهك.. يبدأ شهر كيهك كل عام في العاشر من ديسمبر وهو الشهر الرابع في التقويم القبطي الذي يرجع إلى عام 1235 قبل الميلاد عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا وكان كل شهر يضم 30 يومًا ويضاف إليها 5 أيام تُعرف بإسم الشهر الصغير أو أيام النسي.

وييعد شهر كيهك من أبرد شهور العام خلال فصل الشتاء، ويرتبط إرتباط وثيق بصوم الأقباط حيث يحتفل الاقباط بعيد الميلاد يوم 29 كيهك الموافق 7 يناير.

كما أنه من أبرز الشهور روحانية لدى الأقباط لأنه شهر التسابيح والصلوات وله كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح".

أهم سمات شهر كيهك

يتميز هذا الشهر بقصر النهار وطول الليل

وفي هذا الشهر يغطي فيضان النيل الأرض، واسم الشهر مشتق من أحد أسماء العجل أبيس وهو رمز الخير لدى قدماء المصريين

أشهر الأمثلة

كيهك صباحك مساك تقوم من فطورك تحضر عشاك

كيهك برد فوق وبرد تحت، أى البرد غلب على المسكن بأدوار

وتسمى شهور السنة القبطية، أو التي تُعرف أحيانًا باسم السنة المصرية، أو الفرعونية "توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى".

لكن في عام 238، أصبح يُضاف للسنة 6 أيام بدلًا من 5، لتكون السنة 365 يومًا مثلها في ذلك مثل السنة في التقويم الشمسى، وذلك بأمر من بطليموس الثالث.