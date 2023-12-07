أسعار عمرة رجب 2024.. برامج تبدأ من 28 ألف جنيه

أسعار عمرة رجب 2024.. مع اقتراب شهر شهر رجب يرغب الكثير من المواطنين إلى معرفة الأسعار بغية التمكن من توفير المبلغ المالي المطلوب لأداء مناسك العمرة، حيث تختلف الأسعار طبقًا لرغبة المعتمر في الإقامة وفقًا للبرامج المختلفة.

موعد انطلاق رحلات عمرة شهرة رجب

ووفقًا لشركات السياحة، تنطلق أولى رحلات عمرة شهرة رجب 2024، في منتصف شهر يناير من العام المقبل، حيث تستمر لمدة أسبوعين، وتشهد قبل حلول عمرة شهر رجب 2024 بحثًا مكثفًا عن برامج العمرة المتاحة، وهو ما نرصده خلال التالي.

البرنامج الأول من عمرة شهر رجب 2024

سعر الفرد في الغرفة الرباعية 28950 جنيهًا، في حالة الإقامة بـمكة المكرمة لمدة 10 ليالي، و4 ليالي في المدينة المنورة.

البرنامج الثاني من عمرة شهر رجب 2024

يكون سعر الفرد في الغرفة الرباعية 31950 جنيهًا، في حالة الإقامة 10 ليالي بـمكة المكرمة، فضلاً عن 4 ليالي بـالمدينة المنورة.

البرنامج الثالث لـعمرة شهر رجب 2024

سعر الفرد في الغرفة الرباعية 31400 جنيهًا في حالة الإقامة لمدة 9 ليالي منها 5 بـ مكة المكرمة و4 في المدينة المنورة.

البرنامج الرابع لـعمرة شهر رجب 2024

يبلغ سعر الفرد في الغرفة الرباعية 33500 جنيهًا، في حالة الإقامة 5 ليالي في مكة المكرمة و4 بـالمدينة المنورة.