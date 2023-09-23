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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

قطع 1400 كيلو من بسيون للسعودية بالدراجة لأداء العمرة

الحج
الحج

كشف الرحالة محمد المصري تفاصيل رحلته من الغربية إلى السعودية بالدراجة الهوائية من أجل أداء فريضة العمرة، والذي يتلقى دعما من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الحج والعمرة 


وتابع الرحالة محمد المصري، خلال حديثه عبر قناة صدى البلد، أنه بدأ قبل 6 أيام ووصل إلى مدينة الغردقة وقرر الحصول على قسم من الراحة في أحد الفنادق التابعة لوزارة الشباب والرياضة
وأوضح الرحالة محمد المصري أنه سوف ينطلق إلى سفاجا خلال الساعات المقبلة تمهيدًا لاستقلال العبارة ومنها إلى أقرب نقطة للأراضي السعودية .


واستطرد الرحالة محمد المصري أنه من المقرر الوصول إلى السعودية خلال فترة تتراوح بين 25 و35 يومًا تحسبا لأيام الراحة خلال مشواره من مصر إلى السعودية.


وأردف الرحالة محمد المصري أنه يلف مصر بالدراجة الهوائية منذ 2014، من أجل استكشاف بلاده والتجول بها بالدراجة من أجل نشر ثقافة الدراجات والحفاظ على البيئة. 


https://www.youtube.com/watch?v=dfqrifnKyg4

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