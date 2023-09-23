وصول أولياء أمور الطلاب الأوائل بمحافظة الوادي الجديد لأداء مناسك العمرة بالسعودية

وصل أولياء أمور الطلاب الأوائل لمحافظة الوادي الجديد، خلال العام الدراسي 2023/2022 إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد. تأتي هذه الرحلة تحفيزًا وتشجيعًا للطلاب على مواصلة التفوق وتحقيق النجاح في مجالاتهم التعليمية.

يعتبر تقديم رحلة من هذا النوع لطلاب الأوائل في المحافظة بادرة رائعة تقديرًا لجهودهم وتفوقهم اللافت في الدراسة.

وأكد الزملوط، من خلال هذه الرحلة أهمية العمل الجاد والمثابرة في الدراسة كونهما الأساس في بناء مستقبل مشرق ونجاح يدوم. كما يأمل الزملوط أن يكون هذا الإجراء حافزًا لجميع طلاب المحافظة لتحقيق التميز والتفوق في نهاية العام الدراسي.

تعكس هذه الرحلة أيضًا اهتمام واهتمام الوحدة المحلية وأولياء الأمور بتعزيز الرغبة لدى الطلاب في تحقيق النجاح الأكاديمي، كما تعد فرصة للطلاب لاكتشاف معالم وتاريخ المدينة المقدسة، ومعرفة المزيد عن التراث الثقافي والديني للإسلام، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الرحلة تعزز الروابط الاجتماعية والتعاون بين الطلاب وتعمق الصداقات بينهم.

ومن المتوقع أن يعود الطلاب من هذه الرحلة بإلهام وطاقة إيجابية، وهم على استعداد للعودة إلى بيئة الدراسة ومواصلة تحقيق النجاح.

يجب الإشارة إلى أن هذه البادرة النبيلة لا تأتي من فراغ، بل تتطلب جهودًا مشتركة من الإدارة التعليمية وأولياء الأمور والمجتمع المحلي لتحقيق الهدف المنشود. ومن المؤكد أن هذا الدعم القوي والاهتمام بالطلاب من شأنه أن يثبت لهم أن العمل الجاد والمثابرة يحققان النجاح ويرفعان شأنهم في مجتمعهم.

يعد تنظيم رحلة العمرة لأوائل المحافظة بادرة يجب أن تحظى بالتقدير والاحترام، فهي تساهم في بناء الثقة بالنفس وتعزز التحفيز والتفوق الأكاديمي لدى الطلاب. ومستقبل مشرق ينتظرهم إذا استمروا في السعي لتحقيق النجاح والتميز في دراستهم.

وصول فوج أولياء أمور الطلاب الأوائل لمحافظة الوادي الجديد الي السعودية