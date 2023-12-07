قمر جمادى الآخر يُزين سماء مصر في هذا الموعد

كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم المعهد القومي للبحـوث الفلكية والجيـوفيـزيقية السابق، موعد محاق "جمادى الآخر" القمر الجديد مشيرًا إلى أن يوم 13 ديسمبر لن يكون القمر مرئيًا طوال الليل إيذانًا ببدء ميلاد القمر الجديد.

ميلاد القمر الجديد

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك"، أن القمر يشرق مع الشمس ويغرب معها تمامًا فيكون وجهه المضيء مواجهًا للشمس ووجهه المظلم مواجهًا للأرض، وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

الظواهر الفلكية

وتابع رئيس قسم المعهد القومي للبحـوث الفلكية والجيـوفيـزيقية السابق، أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، فضلًا عن أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس عموما بالعين المجردة يضر العين كثيرًا.

وأوضح، ليس هناك علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك بل من التنجيم، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علمًا لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.