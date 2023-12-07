وظائف الكهرباء.. الشروط والخطوات الكاملة للتقديم

وظائف الكهرباء.. عقب مد الشركة القابضة لكهرباء مصر فترة التسجيل لفرص الوظائف الخالية على الموقع الإلكتروني للشركة، ليصبح 21 ديسمبر بدلا من 15 ديسمبر، يكثف الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن وظائف الكهرباء الشاغرة، والتفاصيل الكاملة للتقديم.

الشركة القابضة لكهرباء مصر

وعدلت الشركة القابضة لكهرباء مصر، شروط القبول للوظائف الشاغرة، الخالية مهندس -كيميائي- أخصائي ليصبح 33 عامًا بدلًا من 30 عامًا، كما مدت السن المطلوب لـلوظائف الخالية لـفني ليكون 30 عامًا بدلًا من 28 عامًا.

خريجى كليات الهندسة

وشملت التخصصات المطلوب من خريجى كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، و خريجى المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، ومن المهندسين، كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات، وإلكترونيات ومدنى ومعمارى وكيمائى ومهندس حاسبات ونظم المعلومات.

تخصصات كهرباء قوى

وعن التخصصات المطلوبة بالنسبة للكيميائى تشمل كيمياء عامة، وكيمياء خاصة، إلى جانب فنيين تخصصات كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء وتشكيل معادن ولحام

طريقة التقديم على وظائف الكهرباء 2023

ويمكن التقديم على وظائف الكهرباء 2023 تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى للشركة القابضة لكهرباء مصر، https://www.eehc.gov.eg

شروط التقديم لوظائف الكهرباء 2023

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية

‏ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف مهندس- أخصائى- كيميائى على 33 سنة

وظيفة فنى لا يزيد على 30 عامًا خلال فترة الإعلان

أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة

اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين

أن يجيد العمل ضمن فريق، وكذا الانضباط، والالتزام باللوائح والقوانين

أن تكون الأولوية لقاطنى المناطق القريبة من مواقع العمل المطلوبة التعيين بها

القدرة على التواصل الفعال مع الأفراد

العمل بالمواقع، والتوقيتات التي تحددها جهة العمل