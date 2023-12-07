رئيس أزهر الشرقية يتابع أعمال صيانة المعمل والمتحف المركزي لمعهد الزقازيق الثانوي

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الأربعاء الموافق، أعمال صيانة المعمل المركزي، والمتحف الخاص بمعهد الزقازيق الثانوي، بديوان عام المنطقة تحت إشراف الدكتور محمد عبدالله، مدير عام معهد الزقازيق الثانوي.

يشار إلى تم إعادة تسمية القطع والأدوات المعملية الموجودة بالمعمل منذ تشغيل المعهد لأول مره عام ١٩٢٥م، بجانب صيانة بعض الأجهزة والأدوات الموجودة للحفاظ على هويتها التاريخية.

وكان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، قد قرر تجميع الأدوات المعملية والمجسمات والمخطوطات وغيرهم من الوسائل التعليمية الموجودة في المعمل، وعرضها في متحف واحد بديوان عام المنطقة، وإتاحتها لجميع الطلاب والمعلمين بمختلف الإدارات والمعاهد لتعم الاستفادة والمنفعة.