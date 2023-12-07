ارتباك في أسعار السمك بالبحيرة.. والكيلو بـ 100جنيه

تعيش أسواق الأسماك الطازجة والمجمدة، بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر2023 ، حالة من عدم الاستقرار، حيث تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 75 إلى 85 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو البلطي أحجام متوسطة مابين 65 إلى 70جنيهًا، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة من 40 إلى 55 جنيها للكيلو.

وتأرجحت أسعارالبوري مابين 90 إلى 100 جنيها للكيلو حسب الحجم، بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 250 إلى 300 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 200 إلى 220 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170 إلى 190جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150 إلى 180 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السردين البلدي مابين 55 إلى 70 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 190إلي 220جنيها للكيلو، كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 60 إلى70جنيها للكيلو .