يقي من السرطان ومفيد للبشرة| طريقة عمل سمك السلمون بصوص العسل

يعرف سمك السلمون بفوائده المذهلة التي تحول صحة جسمك 180 درجة، حيث يحتوي على نسبة عاليه من الأوميجا 3، فهو بنفس فعالية تناول كبسولات زيت السمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سمك السلمون بالعسل.

سمك السلمون بصوص العسل

طريقة عمل سمك السلمون بصوص العسل

المقادير

- عسل : ثلث كوب

- صويا صوص: ربع كوب

- عصير ليمون : 2 ملعقة كبيرة

- صلصة حارة : 2 ملعقة صغيرة (جاهزة)

- زيت زيتون : 3 ملاعق كبيرة

- سلمون فيليه: 120 جراماً (مربّتًا عليها، ومجفّفة بمنديل المطبخ)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- ثوم : 3 فصوص (مهروس)

-ليمون : 1 حبة (مقطّع إلى دوائر)

طريقة التحضير

للصلصة: تُخلط المكوّنات الآتية معًا، في وعاء متوسّط الحجم: العسل وصلصة الصويا وعصير الليمون الحامض والصلصة الحارّة.

توضع مقلاة كبيرة على حرارة متوسّطة إلى عالية، فتُضاف ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون إليها. حين يدفأ الزيت، يوضع فيليه السلمون (الجلد إلى الأعلى)، وينثر الملح والفلفل. يُطهى السلمون، حتّى يصبح ذهبيّ اللون، وذلك لستّ دقائق يوضع السلمون جانبًا.

يصبّ الكمّ الباقي من زيت الزيتون، في المقلاة عينها (بدون غسلها)؛ يُضاف هرس الثوم إلى المقلاة، ويبقى لدقيقة، حتّى تفوح رائحة زكيّة. ثمّ، تضاف الصلصة، ودوائر الليمون الحامض. تبقى الصلصة على النار، حتّى تتقلّص إلى ثلث كمّها.

يغمس فيليه السلمون في الصلصة. يزيّن الطبق بشرائح الليمون الحامض، ويُقدّم على الفور.

فوائد سمك السلمون والسبانخ

تقوية المناعة

تحتوى السبانخ على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والأمراض.

مصدر غني بالبروتين

سمك السالمون غني بالبروتين عالي الجودة، مثل دهون أوميجا 3، يعد البروتين عنصرًا غذائيًا أساسيًا آخر يجب أن تحصل عليه من نظامك الغذائي، يلعب البروتين عددًا من الأدوار المهمة في الجسم، بما في ذلك مساعدة جسمك على الشفاء بعد الإصابة، وحماية صحة العظام، والحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن ومع تقدمك في السن.

وجدت الأبحاث الحديثة أنه من أجل صحة مثالية، يجب أن توفر كل وجبة ما لا يقل عن 20-30 جرامًا من البروتين عالي الجودة.

الوقاية من السرطان

تربط العديد من الدراسات البشرية بين استهلاك السبانخ وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا، و قد يساعد تناول هذا الأخضر المورق أيضًا في منع سرطان الثدي.

وبالمثل، تشير إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن السبانخ قد تمنع تكوين السرطان بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السبانخ على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي قد تحارب السرطان أيضًا.

مصدر جيد للبوتاسيوم

السالمون يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، يساعد البوتاسيوم في إدارة ضغط الدم، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وجدت إحدى المراجعات أن تناول مكملات البوتاسيوم يقلل بشكل كبير من مستويات ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يستهلكون كميات كبيرة من الصوديوم، يعمل البوتاسيوم أيضًا مع الصوديوم للمساعدة في تنظيم توازن السوائل وخفض ضغط الدم عن طريق منع احتباس الماء الزائد.