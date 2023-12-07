على خطى المطاعم.. حضري مكرونة بالسلمون والوايت صوص

ترغب ربات المنزل صنع وصفات شهية مثل المطاعم، لتضيف لمستها المميزة في العزائم، ومن أشهى الأكلات التي يمكنك صنعها، مكرونة بالسلمون والوايت صوص، فتتميز بمذاق لذيذ وفوائد مذهلة؛ لإحتوائها على سمك السلمون الغني بالعناصر الغذائية الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

مكرونة بالسلمون

طريقة عمل مكرونة بالسلمون والوايت صوص

المقادير

- للسلمون :

السلمون : 1 كيلو (فيليه / منزوع الجلد)

زيت الزيتون : حسب الرغبة

ملح : حسب الرغبة

بهار : حسب الرغبة

- للمكرونة:

مكرونة : 600 جراماً (تالياتللي)

الكرات : 2 عود (مفروم)

الثوم : فصّان (مفروم)

الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

دقيق : 4 ملعقة صغيرة (متعدّد الاستخدامات)

خل التفاح : كوب

كريمة الطبخ : كوب

جبن البارميزان : كوب (مبشور)

بقدونس : حسب الرغبة (مفروم / للتزيين)

طريقة التحضير

للسلمون:

يُسخّن الفرن على حرارة 110 درجات مئويةّ. تبطّن صينيّة الفرن بورق الخبز، فتوضع قطعة فيليه السلمون عليها، مع طلائها بالزيت، بوساطة الفرشاة. تملّح قطعة فيليه السلمون، وتبهّر. تترك الصينيّة جانباً.

تملأ قدر مناسبة للفرن، بالماء، وتوضع على الرفّ الأخير من الفرن الساخن، وتدع لـ5 دقائق حتّى يتكوّن البخار. إشارة إلى أن هذه الخطوة تسمح بأن يبقى السلمون رطباً، بعد الطهي.

تدخل صينيّة السلمون الفرن الساخن، بعد انقضاء 5 دقائق، فتوضع على الرفّ الشبك الأوسط، وذلك لـ25 دقيقة حتى 35 منها، حسب سمك قطعة الفيليه.

حين ينضج فيليه السلمون، يخرج من الفرن فيوضع جانباً، ثمّ يقطع إلى قطع صغيرة.

للمكرونة:

تُطهى المكرونة، في قدر محتوية على الماء الساخن، حسب الوقت المدوّن على العبوة. ثمّ، تصفّى المكرونة، مع الاحتفاظ بنصف الكوب من ماء السلق. يصبّ القليل من الزيت على المعكرونة، بعد جفافها.

توضع الزبدة في قدر، على حرارة متوسّطة، حتّى تذوب، فيضاف فرم الكرّاث والثوم، مع التقليب، حتّى يذبلا. ثمّ، ينثر الدقيق، مع التقليب، وذلك لدقيقة.

يصبّ الخلّ في القدر بعد ذلك، وحين يغلي، تقلّب المكوّنات مراراً.

تضاف كريما الطبخ عندئذ، ويدع الخليط على النار حتّى تغلي الكريما.

تضاف الجبنة مع التقليب، فالمعكرونة المسلوقة، فيصبّ ماء سلق المعكرونة. تبقى المكوّنات على النار، حتّى يتقلّص حجم السائل.

تملّح المكرونة، وتقدّم مزينّة بقطع فيليه السلمون، وفرم البقدونس.