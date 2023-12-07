على الطريقة المصرية.. حضري مخلل الباذنجان الأصلي

مخلل الباذنجان من المخللات التي لا غنى عنها، فيمكن تناوله مع أي وجبة، سواء في الإفطار أو الغذاء، مع أطباق الفول والطعمية والجبن أو صينية البطاطس مثلًا، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات في المنزل.

مخلل الباذنجان

طريقة عمل مخلل الباذنجان

المقادير

- باذنجان : 2 كيلو (صغير الحجم)

- ملح : 2 ملعقة كبيرة

- خل: كوب

- الثوم : ثلث كوب (مهروس)

- كزبرة : 2 كوب (طازجة)

- معجون فلفل حار : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أخضر حار : 6 حبات

- زيت زيتون : كوب

- كمون : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة، ضعي 5 لتر من الماء، وأضيفي ربع كوب من الخل والملح، واتركي المزيج على النار حتى يغلي.

عند غليان مزيج الماء، أضيفي الباذنجان وخفّفي النار، واسلقي الباذنجان لـ10 دقائق.

أخرجي حبات الباذنجان من الماء، واغسليها بالماء البارد عدة مرات، وضعيها في مصفاة واتركيها حتى تصفّي كلّ كمية الماء.

في محضر الطعام، ضعي الثوم، الكزبرة، معجون الفلفل الحار، الفلفل الأخضر، الكمون والكمية االمتبقية من الخل، واطحني المزيج حتى يتجانس.

أضيفي الزيت، واطحني المزيج مجدداً لبضعة ثوانٍ.

اصنعي فجوة طولية داخل حبة باذنجان واحشي هذه الأخيرة بمزيج الحشوة، وكرّري العملية حتى انتهاء الكمية.

ضعي حبات مخلل الباذنجان المصري في طبق وأدخليه إلى الثلاجة لساعة أو حتى وقت الإستخدام.

فوائد تناول الباذنجان

يحسن عملية الهضم

تناول الباذنجان الأسود يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح ويحد من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمى، حيث يعمل على تحفيز إفراز المزيد من عصارات المعدة التي تساهم في عملية هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

يقي من السرطان

يحتوى الباذنجان على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة، كما يحتوي قشر الباذنجان على جليكوسيدات سولاسودين رايمونسل، والذي قد يستخدم كعلاج موضعي لقتل خلايا سرطانات الجلد غير الميلانينية.

التحكم في مستوى السكر في الدم

يعرف الباذنجان بإحتوائه على الألياف الغذائية، التي تعمل على إبطاء معدل امتصاص السكر في الجسم، وبالتالي منع حدوث ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، كما تلعب المركبات النباتية في الباذنجان دوراً مهمًا في تحفيز إفراز الإنسولين المسؤول عن خفض مستوى سكر الدم.

تعزيز صحة العظام

تعود فوائد الباذنجان المحتملة في دعم صحة العظام، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بضعف وهشاشة العظام لاحتوائه على ما يأتي:

معدن المنجنيز، وهو معدن يلعب دوراً في الحفاظ على كثافة العظام.

الكالسيوم وفيتامين د، وكلاهما من أهم العناصر الغذائية لصحة العظام والحفاظ على قوتها.

مركبات الفينول، وهي المركبات التي تمنح الباذنجان لونه الفريد، والتي تلعب أيضاً دوراً في الحفاظ على صحة العظام من خلالها عملها كمضادات للأكسدة تحد من أضرار الإجهاد التأكسدي على العظام، وتقلل من خطر الإصابة بالالتهابات وهشاشة العظام.