موعد إيداع حساب المواطن لمعاش شهر ديسمبر 2023

أيام قليلة ويبدأ برنامج حساب المواطن، بإيداع معاش الدفعة الـ 73 للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق لشهر ديسمبر 2023.

حساب المواطن.. دفعة شهر ديسمبر

ونشر حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، تذكير بموعد صرف معاش شهر ديسمبر الجاري والمقرر إيداعه في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والموافق يوم الأحد المقبل 10 ديسمبر 2023م.

برنامج حساب المواطن.. أسباب عدم الأهلية

وكان البرنامج أعلن نهاية شهر نوفمبر الماضي عن نتائج الأهلية لدفعة ديسمبر الجاري موضحًا أنه يمكن معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في البوابة الإلكترونية.

الانتقال إلى دراسة الأهلية.

الدخول إلى أسباب عدم أهلية العائل.

حساب المواطن دفعة شهر نوفمبر

يشار إلى أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابقة بلغ 10.7 مليون مستفيد وتابع، وقام بإيداع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

ونشر البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، توضيح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري بشأن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 181 مليار ريال منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريال، موضحًا أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.

يذكر أن حساب المواطن أعلن في وقت سابق أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة لبرنامج حساب المواطن والتي شملت الأتي:

تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).

تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال.

تعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

وأشار البرنامج أنه يمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.